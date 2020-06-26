На Урале поймали пару, которые торговали наркотиками, чтобы прокормить младенца

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:04:33+03:00

Так они сказали полицейским, но по факту тратили деньги на выпивку и еду

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В Нижнем Тагиле, что в Свердловской области, полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении молодой пары, которую обвиняют в торговле наркотиками. 21-летняя девушка и ее 30-летний парень, жители Салды, были задержаны еще в феврале этого года сотрудниками ГИБДД во время патрулирования дорог.

Инспекторы обратили внимание на подозрительную парочку, которая гуляла в лесополосе на улице Лебяжинская. По словам полицейских, такие районы наиболее популярны у наркоманов, которые приходят туда в поисках закладок.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

- Заметив сотрудников ППС, молодой человек быстро выбросил на землю сверток, в котором, как оказалось при проверке, находились наркотические вещества. Было установлено, что молодые люди живут вместе и с недавних пор снимают квартиру в Нижнем Тагиле, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Там же полицейские нашли и закладки, которые молодые люди успели приготовить для сбыта. В их квартире обнаружили весы и упаковочный материал для расфасовки наркотиков. В общей сложности у них изъяли около 200 граммов синтетического наркотика. Выяснилось, что девушка и ее друг начали торговать запрещенными веществами еще в августе прошлого года. Сами они объяснили это тем, что хотели «подзаработать» - ведь у них на руках младенец. Их выручка в неделю составляла около 80 тысяч.

- На протяжении полугода они ни в чем себе не отказывали, полученные незаконным способом деньги тратили на выпивку, еду, развлечения и съемные квартиры, - добавили в полиции. – Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU