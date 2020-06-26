Под Екатеринбургом будут судить мужчину, который ограбил сотовый салон, пока его жена рожала
В Березовском, под суд отправили 29-летнего жителя Екатеринбурга, которого обвиняют в разбое и ограблении салона сотовой связи. На «дело» он пошел в тот день, когда его супруга вот-вот должна была родить, и ее увезли в роддом.
- Он спланировал преступление: подыскал средства конспирации (маску и перчатки), подготовил имевшийся у него травматический пистолет, обошел все салоны, из числа которых выбрал наиболее подходивший, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Когда наступил день «Х», мужчина зашел в салон, направил дуло пистолета на двух женщин-продавцов и потребовал отдать ему все дорогие сотовые телефоны. После того, как требования были выполнены, он сбежал в места преступления. Сумма ущерба составила больше 50 тысяч.
Но его довольно быстро поймали и завели на него уголовное дело, которое передали в Березовский горсуд. Максимальное наказание, которое теперь ему грозит, - до 10 лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU