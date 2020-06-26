26 Июнь 2020 2020-06-26T07:52:37+03:00

Под Екатеринбургом будут судить мужчину, который ограбил сотовый салон, пока его жена рожала Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Березовском, под суд отправили 29-летнего жителя Екатеринбурга, которого обвиняют в разбое и ограблении салона сотовой связи. На «дело» он пошел в тот день, когда его супруга вот-вот должна была родить, и ее увезли в роддом.

- Он спланировал преступление: подыскал средства конспирации (маску и перчатки), подготовил имевшийся у него травматический пистолет, обошел все салоны, из числа которых выбрал наиболее подходивший, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Когда наступил день «Х», мужчина зашел в салон, направил дуло пистолета на двух женщин-продавцов и потребовал отдать ему все дорогие сотовые телефоны. После того, как требования были выполнены, он сбежал в места преступления. Сумма ущерба составила больше 50 тысяч.

Но его довольно быстро поймали и завели на него уголовное дело, которое передали в Березовский горсуд. Максимальное наказание, которое теперь ему грозит, - до 10 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU