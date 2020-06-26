2020-06-26T08:42:17+03:00
Общество

На свердловском прииске ограничили электричество за долги в шесть миллионов

«Мариинский прииск» на протяжении долгого времени игнорировал счета за электроэнергию
Мария Трапезникова
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На свердловской шахте отключили электричество за долги в шесть миллионовНа свердловской шахте отключили электричество за долги в шесть миллионовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловские энергетики ограничили электричество у АО «Мариинский прииск», который входит в ГК «Ростех» из-за долгов в 6,2 миллиона рублей. Как уточнили в свердловском, отключения коснулись гаражей, запасной системы вентиляции и нескольких кабинетов административного здания. На шахтах электричество не отключили.

- Мероприятия проводили сотрудники АО «Мариинский прииск» в соответствии с уведомлением об ограничении, которое было направлено предприятию 28 мая. После чего коммутационные аппараты были опломбированы сотрудниками АО «ЭнергосбыТ Плюс», - объяснили в пресс-службе АО «ЭнергосбыТ Плюс».

До момента отключения энергетики неоднократно пытались мирно урегулировать вопрос с задолженностью. Но предприятие игнорировало счета за электроэнергию. Даже притом, что «Мариинский прииск» является одним из самых крупных месторождений изумрудов в Европе и единственным в РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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