На свердловском прииске ограничили электричество за долги в шесть миллионов
Свердловские энергетики ограничили электричество у АО «Мариинский прииск», который входит в ГК «Ростех» из-за долгов в 6,2 миллиона рублей. Как уточнили в свердловском, отключения коснулись гаражей, запасной системы вентиляции и нескольких кабинетов административного здания. На шахтах электричество не отключили.
- Мероприятия проводили сотрудники АО «Мариинский прииск» в соответствии с уведомлением об ограничении, которое было направлено предприятию 28 мая. После чего коммутационные аппараты были опломбированы сотрудниками АО «ЭнергосбыТ Плюс», - объяснили в пресс-службе АО «ЭнергосбыТ Плюс».
До момента отключения энергетики неоднократно пытались мирно урегулировать вопрос с задолженностью. Но предприятие игнорировало счета за электроэнергию. Даже притом, что «Мариинский прииск» является одним из самых крупных месторождений изумрудов в Европе и единственным в РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU