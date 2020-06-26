Генконсульство США в Екатеринбурге поддержало коллег, которые вывесили ЛГБТИ-флаг на здании посольства
Накануне, 25 июня, в Москве на фасаде Посольства США в России вывесили ЛГБТИ-флаг в поддержку сексуальных меньшинств. Фотографии тут же разлетелись по соцсетям и СМИ, не мог не отреагировать на это и российский МИД.
- В любом случае, любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств [в законодательстве есть пункт «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» - прим.ред.] и так далее в нашей стране по закону недопустимы, - объявил журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
В то время как посольство США в России объяснило свой поступок участием празднования «Pride Flag Day» - или, проще говоря, «месяцем гордости», который отмечается в Америке.
- Права ЛГБТИ – это права человека. Права человека универсальны. «Месяц гордости» призван подчеркнуть, что каждый человек заслуживает того, чтобы жить жизнью, свободной от ненависти, предубеждений и преследований, - написали представители посольства на своей официальной странице в Facebook. – Флаг ЛГБТИ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят 25 июня 1978 года во время парада Gay Freedom Day в Сан-Франциско.
Генконсульство США в Екатеринбурге поддержали инициативу коллег, написав об этом на странице в Facebook.
ИСТОЧНИК KP.RU