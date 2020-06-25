В Екатеринбурге с 1 июля обновят восемь автобусных маршрутов

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:32:07+03:00

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В Екатеринбурге с 1 июля 2020 года меняется схема движения сразу восьми автобусных маршрутов в рамках транспортной реформы.

Автобус №24 будет курсировать по маршруту «От школы в поселке Мичуринский до УрФУ» по улицам Ручейная – Суходольская – Феофанова (заезд в поселок Широкая Речка во время движения в сторону центра города) – Суходольская – Светлореченская – Московский тракт – Репина – Гурзуфская – Репина – Ленина – Мира.

Автобус №61: Пехотинцев – Софьи Перовской – Ольховская – Техническая – Бебеля – Черепанова – Стрелочников – Челюнкинцев – Свердлова – Либкнехта – Малышева – Высоцкого – Сыромолотова – 40-летия Комсомола.

Автобус №43: маршрут продляют от «Онуфриева» до «УНЦ» по улице Амундсена. Из-за этого вводятся новые остановки – «Академика Вонсовского», «Рабочая», «Лесная» (остановка по требованию), «ТК Академический», «УНЦ».

Автобус №76: вместо «Контрольной» конечная остановка маршрута переносится до торгового центра «Мега». Автобус будет курсировать по Московскому тракту далее по Репина с поворотом на Зоологическую и далее по маршруту.

Автобус №57: теперь будет курсировать в обе стороны по улице Артинской с отменой остановок «Автоколонна» на улице Армавирской, а также «Хладокомбинат Норд», «Проспект Космонавтов» по улице Завокзальная, а также «Проспект Космонавтов» в Мельковском переулке.

Автобусы №56, 56б и 59: конечная остановка «УЗТМ» переносится на кольцо «Площадь первой Пятилетки», где сейчас останавливается троллейбус №17.

ИСТОЧНИК KP.RU