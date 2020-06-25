Прокуратура Екатеринбурга нашла аргумент в пользу выселенного клуба
Городская прокуратура Екатеринбурга вмешалась в ситуацию с выселением популярного клуба «Дом печати» из здания типографии «Уральский рабочий».
После временного закрытия развлекательного заведения в апреле 2020 года из-за периода самоизоляции руководство «Дома печати» не смогло вовремя оплачивать аренду помещения, так как лишилось доходов. Поэтому съемщики «квадратов» попросили дать им отсрочку и временного снижения арендной платы.
Клуб располагался в центре Екатеринбурга на пересечении проспекта Ленина и улицы ТургеневаФото: Алексей БУЛАТОВ
Арендодатель решил не идти на уступки и выселил клуб из помещения. Однако владельцы клуба не согласились с таким положением дел, и подали в суд на ООО «Татлинъ», которому принадлежат площади, ранее занимаемые клубом.
Прокуратура Екатеринбурга после разбора ситуации внесло представление директору ООО «Татлинъ», указав на то, что он нарушил действующие в период пандемии нормы, не заключив с владельцами клуба дополнительное соглашение об отсрочке уплаты арендной платы, а также не рассмотрев вопрос о ее снижении.
ИСТОЧНИК KP.RU