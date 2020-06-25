2020-06-25T14:54:50+03:00
Происшествия

В Сысерти будут судить женщину, продававшую пиво детям

Это уже второе нарушение закона с ее стороны
Олег ГАЛИМОВ
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13 марта свердловчанка продала пиво 16-летнему парню13 марта свердловчанка продала пиво 16-летнему парнюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Сысерти прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которую обвиняют в продаже алкоголя детям. По версии силовиков, 13 марта свердловчанка продала пиво 16-летнему парню.

- Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Сысертского судебного района в сентябре 2019 года обвиняемая, уже была привлечена к административной ответственности за совершение административного правонарушения с назначением административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, - отметили в прокуратуре.

Но на путь исправления женщина не встала, должных выводов для себя не сделала, штраф не оплатила и повторное совершила продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции в том же магазине. Теперь ей грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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