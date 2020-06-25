2020-06-25T14:28:34+03:00
Общество

Кому полагается компенсация коммуналки: разъясняет прокуратура

При наличии уважительных причин возникновения задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в предоставлении мер социальной поддержки не может быть отказано.
Олег ГАЛИМОВ
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Согласно статье 160 жилищного кодекса РФ отдельным категориям граждан в порядке могут предоставляться компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за счет средств соответствующих бюджетов.

Законодательством предусмотрена компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, ветеранам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, героям труда и некоторым другим категориям граждан.

- Обязательным условием предоставления такой компенсации является отсутствие задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению, - сообщили в прокуратуре Орджоникидзевского район.

При наличии уважительных причин возникновения задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в предоставлении мер социальной поддержки не может быть отказано.

При поступлении в уполномоченный орган информации о наличии задолженности он обязан проверить ее достоверность, установив факт наличия задолженности, он должен выяснить причины ее возникновения.

Если вы являетесь получателем компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и в силу обстоятельств имеете задолженность по оплате данных услуг, вам необходимо представить в орган, предоставляющий компенсацию, документы, подтверждающие уважительность ее образования – справку с места работы, из медицинского учреждения и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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