В Екатеринбурге бизнесмен наторговал нелегальными сигаретами на девять миллионов

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:55:02+03:00

В Екатеринбурге бизнесмен торговал нелегальными сигаретами на девять миллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Его поймали полицейские и на месте изъяли 50 тысяч пачек табака

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В Екатеринбурге под суд отправили местного бизнесмена, которого обвиняют в торговле нелегальными, немаркированными сигаретами в особо крупном размере. Для своего «дела» мужчина арендовал нежилое помещение и открытую площадку на улице Гаршина, куда поместил промышленный контейнер. В нем он хранил табак.

- Согласно федеральному законодательству о табачной продукции и Постановлением правительства РФ табачные изделия должны быть маркированы акцизными марками, - объяснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Бизнесмен закупил партию отечественных и зарубежных сигарет на сумму больше девяти миллионов рублей, на которых не было маркировки. До середины января прошлого года он вел бизнес, пока его однажды не поймали сотрудники правоохранительных органов. На месте силовики изъяли больше 50 тысяч пачек табака. На мужчину завели уголовное дело и направили в Чкаловский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU