2020-06-25T13:19:29+03:00
Общество

Здоровье дороже: не все больные коронавирусом на Урале смогут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ

Часть больниц вынужденно пропустит мероприятие
Лев ИСТОМИН
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В десятках дворов Екатеринбурга открыли временные пункты для голосования. Фото: читатель "КП"В десятках дворов Екатеринбурга открыли временные пункты для голосования. Фото: читатель "КП"
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25 июня в Екатеринбурге и Свердловской области стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ.

- Выборы – это всегда праздник, голосование в том числе. Мы все шесть дней с 25 июня по 1 июля включительно работаем с 8 до 20 часов, - говорит глава Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

В регионе открыты для голосования 2 532 участка, а также временные пункты во дворах. В отделенных территориях, а это 17 муниципалитетов, где проживает около пяти тысяч уральцем, досрочное голосование уже практически завершено.

- Мы к ним плыли, добирались на технике повышенной проходимости, у специалистов были средства защиты - маски, перчатки и одноразовые ручки, - говорит Владимир Русинов.

При этом, пациенты части уральских больниц не получат права проголосовать по поправкам в Конституцию РФ из-за пандемии коронавируса. Дело в том, что организацией участка для голосования занимаются члены участковый избирательных комиссий.

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В учреждениях здравоохранения, где проходят лечение больные с COVID-19, комиссии обычно набираются из числа медиков. Если же руководство больницы посчитает опасным такой подход, то региональный избирком настаивать не будет. А посторонние вряд ли согласятся организовывать пункты для голосования в больницах с пациентами с коронавирусом.

- Там, где у нас нет членов комиссии, туда мы не пойдем. Жизнь и здоровье наших граждан дороже, - заключил Владимир Русинов.

Между тем, видеосъемка организована только на участках для голосования в двух самых крупных городах региона – в Екатеринбурге (555 участков + несколько временных) и Нижнем Тагиле (155 участков + 5 временных).

Узнать о том, где можно проголосовать конкретному человеку, можно в территориальной избирательной комиссии, а также на сайте муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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