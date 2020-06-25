Выбросил седло от велосипеда на дорогу и бросился за ним: на Урале иномарка сбила мальчика
Минувшим вечером, 24 июня, в Асбесте, что в Свердловской области, произошло серьезное ДТП, в котором пострадал 11-летний мальчик, перебегавший дорогу в неположенном месте. Около 20:00 водитель иномарки Hyundai, двигаясь по улице Промышленной в сторону выезда из города, поздно заметил ребенка.
В итоге, от сильного удара мальчик получил перелом ноги. Его с места ДТП госпитализировали в местную горбольницу, а затем перевели в Екатеринбург. Водителя проверили на наличие алкоголя в крови.
- Он пояснил, что неожиданно слева направо по ходу движения дорогу стал перебегать человек. Водитель попытался избежать наезда, резко вывернув руль вправо, но пешеход ударился в левую сторону автомобиля, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
Авария в Асбесте.Видео: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Сам мальчик рассказал, что они с другом катались на велосипедах. Но в пути у одного из них сломалось седло, друзья съехали на парковку, которая находилась неподалеку. Подросток, очень расстроившись, в сердцах выбросил сломанное седло на дорогу. Чуть позже, поняв, что его еще можно сделать, выбежал на дорогу. На обратном пусти, не заметив машину, он побежал через проезжую часть – тогда-то он и угодил под машину.
- В момент ДТП на голову ребенка был одет капюшон. Возможно, и это повлияло на оценку дорожной обстановки – из-за капюшона ребенок не увидел автомобиль, - добавили в областной ГИБДД. – Отец мальчика во время аварии был дома и думал, что его сын катается на велосипеде во дворе. Но тот уехал от дома на четыре километра.
Госавтоинспекция еще раз просит родителей объяснить своим детям, что пересекать дорогу нужно спокойным шагом и только в специально разрешенных местах – на пешеходных переходах.
ИСТОЧНИК KP.RU