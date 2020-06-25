2020-06-25T11:46:10+03:00
Общество

СвЖД проводит работу по повышению скоростей в пассажирском и грузовом движении

Одно из направлений этой работы – перевод путей, лежащих на деревянных шпалах, на железобетонное основание
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Фото: предоставлено СвЖДФото: предоставлено СвЖД
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На Свердловской магистрали проводится работа по повышению надежности железнодорожной инфраструктуры, увеличению скоростей в пассажирском и грузовом движении. Одно из направлений этой работы – перевод путей, лежащих на деревянных шпалах, на железобетонное основание.

Железобетонные шпалы обладают высокой износостойкостью, устойчивы к механическим нагрузкам, имеют длительный срок службы и гораздо проще в обслуживании, чем деревянные. Путь на железобетонном основании способствует увеличению разрешенной скорости движения поездов.

Во время ремонтной кампании 2020 года на СвЖД планируется заменить деревянные шпалы железобетонными на участках общей протяженностью 210 км. В частности, работы пройдут на направлениях Екатеринбург – Нижний Тагил, Чусовская – Соликамск, ТюменьНижневартовск, Ульт-Ягун – Коротчаево.

Фото: предоставлено СвЖД

Фото: предоставлено СвЖД

После завершения ремонта на перегонах Нижний Тагил – Старатель и Монзино – Старатель разрешенная скорость движения пассажирских поездов на этих перегонах будет увеличена с 90 км/ч до 120 км/ч, а путь на участке Нижний Тагил – Екатеринбург будет полностью переведен на железобетонное основание.

На направлениях Тюмень – Нижневартовск и Ульт-Ягун – Коротчаево после проведения работ разрешенная скорость движения на отремонтированных перегонах будет увеличена: для пассажирских поездов с 80 км/ч до 100 км/ч, для грузовых – с 60 км/ч до 80 км/час.

По результатам ремонтной кампании 2019 года на СвЖД на железобетонное основание было переведено 206 км пути. Доля пути на деревянных шпалах сократилась до 36%.

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