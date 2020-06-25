Еще на четырех улицах Екатеринбурга запретят парковаться
В Екатеринбурге в третьем квартале этого года еще на четырех улицах запретят парковаться. Центр организации движения установит знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». Это будет сделано по многочисленным жалобам местных жителей в администрацию Екатеринбурга.
Рассказываем, где нельзя будет оставлять машину:
- улица Рябинина: от Академика Сахарова до Павла Шаманова;
- улица Заводская: от Репина до Начдива Васильева;
- улица Учителей: от Уральской до Июльской;
- улица Крестинского: от дома №191 на 8 Марта до дома №35 на Крестинского.
В мэрии напоминают, что знаки действуют в отношении всех транспортных средств, за исключением маршрутных. Водителей просят внимательно соблюдать ПДД и новые установленные знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU