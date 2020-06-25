25 Июнь 2020 2020-06-25T11:07:52+03:00

Еще на четырех улицах Екатеринбурга запретят парковаться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рассказываем, где уже в третьем квартале этого года нельзя будет ставить машину

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В Екатеринбурге в третьем квартале этого года еще на четырех улицах запретят парковаться. Центр организации движения установит знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». Это будет сделано по многочисленным жалобам местных жителей в администрацию Екатеринбурга.

Рассказываем, где нельзя будет оставлять машину:

- улица Рябинина: от Академика Сахарова до Павла Шаманова;

- улица Заводская: от Репина до Начдива Васильева;

- улица Учителей: от Уральской до Июльской;

- улица Крестинского: от дома №191 на 8 Марта до дома №35 на Крестинского.

В мэрии напоминают, что знаки действуют в отношении всех транспортных средств, за исключением маршрутных. Водителей просят внимательно соблюдать ПДД и новые установленные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU