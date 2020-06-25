Два часа выжидал в подъезде: в Екатеринбурге парень избил монтировкой бабушку, пытаясь украсть у нее деньги

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:37:22+03:00

Изменить размер текста: A A

22 июня в полицию Екатеринбурга поступило сообщение от пенсионерки 82 лет, которая рассказала, что на нее напали и пытались ограбить. Это произошло в одной из квартир дома на улице Карельская – туда же выехала следственно-оперативная группа под руководством начальника территориального ОВД полковника полиции Еркена Ертысбаева.

В результате нападения бабушка получила ушибы головы, поэтому ее срочно госпитализировали в больницу. К счастью, здоровью ее сейчас уже ничего не угрожает.

Полицейские быстро нашли грабителя – им оказался 22-летний юноша, внук подруги потерпевшей. Ранее никогда не судимый парень часто навещал бабушку и помогал ей по дому. Он рассказал, что однажды увидел у нее тайник с деньгами и решил украсть из-за того, что у него не было своих денег.

- Вооружившись монтировкой, он два часа ждал в подъезде знакомую. Пока та возвращалась из сада. Молодой человек напал на престарелую женщину в тот момент, когда она открыла дверь и вошла в квартиру, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Нанеся несколько ударов монтировкой в область головы, знакомый скрылся с места преступления без добычи.

Бабушка, конечно, узнала в лице грабителя внука своей подруги. Парень полностью признал вину. На него заведено уголовное дело. Теперь ему грозит от 7 до 12 лет колонии. До решения суда он будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU