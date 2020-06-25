На Урале родители годовалой малышки отсудили 300 тысяч после падения на скользком тротуаре

25 Июнь 2020 2020-06-25T08:26:59+03:00

Ребенок сидел на руках у отца, когда тот поскользнулся на льду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ребенок сидел на руках у отца, когда тот поскользнулся на льду

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В закрытом свердловском городе Лесной родители годовалой девочки сумели отсудить порядка 300 тысяч за падение на скользком тротуаре. Несчастный случай произошел в середине декабря прошлого года на бульваре Мальского. Отец ребенка нес дочку на руках и поскользнулся.

- В результате падения девочка получила закрытую черепно-мозговую травму средней степени, ушиб головного мозга легкой степени, линейный перелом теменной кости, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Неделю девочка находилась на стационарном лечении. Травма повлекла причинение тяжкого вреда здоровью.

Как выяснила прокуратура, которая подключилась к разбирательству, тротуар, на котором и произошло ЧП, находится на балансе у МКУ «Управление городского хозяйства». На момент падения его состояние было плохим: кругом наледь, снежно-ледяные отложения и отсутствие противогололедных материалов.

В связи с этим прокуратура направила иск в городской суд с требованием выплатить компенсацию морального вреда родителям девочки – в размере 300 тысяч. Что и было исполнено.

ИСТОЧНИК KP.RU