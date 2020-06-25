Мэрия Екатеринбурга опубликовала список дворов, где можно будет проголосовать

25 Июнь 2020 2020-06-25T06:26:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация Екатеринбурга на своем официальном сайте опубликовала список дворов, в которых будут установлены специальные шатры для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Всего их будет 100, каждый день, с 25 по 30 июня, они будут «переезжать» из одного двора в другой внутри районов.

Полный список дворов можно посмотреть здесь. Больше всего шатров расположится в Ленинском районе (16), меньше всего – в Октябрьском (10). В остальных пяти районах будут работать по 15 пунктов.

- Все участки – мобильные и стационарные – не менее двух раз в день будут подвергаться санобработке с использованием дезинфицирующих средств, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Кроме того, как рассказали в администрации, проголосовать в конкретном дворе смогут только те жители, которые прикреплены к окрестным домам. Например: 25 июня на УИК на Автомагистральной, 19 будут голосовать жители трех домов: №19, 21, 23.

ИСТОЧНИК KP.RU