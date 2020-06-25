2020-06-25T06:06:32+03:00
Общество

Выходные в Екатеринбурге будут прохладными и пасмурными

В воскресенье пройдет гроза
Мария Трапезникова
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Выходные в Екатеринбурге будут прохладными и пасмурнымиВыходные в Екатеринбурге будут прохладными и пасмурнымиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Кажется, жаркая летняя пора совсем покинула Свердловскую область: уже вторую неделю в Екатеринбурге пасмурно, прохладно и дождливо. В эти выходные ничего не изменится – днем столбики термометров поднимутся до максимальной отметки в +18. Рассказываем подробнее о прогнозе погоды на ближайшие дни от синоптиков из Уралгидрометцентра.

В четверг, 25 июня, будет облачно с прояснениями, днем без осадков, а вот вечером может пройти небольшой дождь. Воздух прогреется до +13…+15. Ветер северо-западный с порывами до 13 м/сек.

В ночь на пятницу, 26 июня, похолодает до +6. Зато днем потеплеет до +15, будет пасмурно, пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/сек.

В ночь на субботу, 27 июня, будет еще холоднее – до +5, но вот уже днем воздух прогреется до +18. Будет пасмурно, и пройдет небольшой дождик. Ветер северо-западный 5-10 м/сек.

В ночь на воскресенье, 28 июня, чуть-чуть распогодится – до +9. Днем столбики термометров поднимутся до +15. Будет пасмурно и дождливо, в некоторых районах даже может пройти гроза. Ветер северный с порывами до 13 м/сек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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