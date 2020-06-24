Зверь редкой породы: в Кольцово появился первый в этом сезоне тигролет

24 Июнь 2020 2020-06-24T16:34:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Пассажиры екатеринбургского аэропорта Кольцово сегодня могли наблюдать необычную картину. На взлетной полосе воздушной гавани можно было увидеть редкого зверя. Тигролет, как его ласково назвала пресс-служба Кольцово, в 17:08 взмыл в небо. На его борту находился 521 уралец. Пассажиры отправились отдыхать в солнечный Сочи.

- Друзья, встречайте, Тигролет! Первый в этом сезоне пассажирский Boeing 747 прибыл сегодня в аэропорт Кольцово, и, сразу в специальной тигриной ливрее, - уточнили в Кольцово.

В прошлом году такие самолеты ежедневно совершали рейсы в популярные туристические центры. Фото: Юрий Ломакин

Boeing 747 является дальнемагистральным лайнером. А еще это один из самых вместительных пассажирских самолетов в мире! В прошлом году Boeing 747 каждый день совершал рейсы из Екатеринбурга в популярные туристические центры – Анталью и Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU