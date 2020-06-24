2020-06-24T16:34:23+03:00
Общество

Зверь редкой породы: в Кольцово появился первый в этом сезоне тигролет

Пассажирский Boeing 747 назвали так из-за его тигринои ливреи
Евгений СТОЯНОВ
Поделиться:
На его борту находился 521 уралец. Фото: Юрий ЛомакинНа его борту находился 521 уралец. Фото: Юрий Ломакин
Изменить размер текста:

Пассажиры екатеринбургского аэропорта Кольцово сегодня могли наблюдать необычную картину. На взлетной полосе воздушной гавани можно было увидеть редкого зверя. Тигролет, как его ласково назвала пресс-служба Кольцово, в 17:08 взмыл в небо. На его борту находился 521 уралец. Пассажиры отправились отдыхать в солнечный Сочи.

- Друзья, встречайте, Тигролет! Первый в этом сезоне пассажирский Boeing 747 прибыл сегодня в аэропорт Кольцово, и, сразу в специальной тигриной ливрее, - уточнили в Кольцово.

В прошлом году такие самолеты ежедневно совершали рейсы в популярные туристические центры. Фото: Юрий Ломакин

В прошлом году такие самолеты ежедневно совершали рейсы в популярные туристические центры. Фото: Юрий Ломакин

Boeing 747 является дальнемагистральным лайнером. А еще это один из самых вместительных пассажирских самолетов в мире! В прошлом году Boeing 747 каждый день совершал рейсы из Екатеринбурга в популярные туристические центры – Анталью и Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зверь редкой породы: в Кольцово появился первый в этом сезоне тигролет
«При виде сотрудников сильно занервничали»: в Екатеринбурге полиция поймала наркозакладчика
В Екатеринбурге военные ЦВО устроили для ветеранов мини-парады
В Екатеринбурге неизвестные обстреляли трамвай когда в нем ехали пассажиры
Федеральный канал переименовал Екатеринбург в Свердловск во время трансляции парада Победы
Грустный и без маски: Сергей Безруков приехал в Екатеринбург на празднование 75-летия Победы
В Екатеринбурге начался парад в честь 75-летия Победы
Потянуло на пельмени: Гарик Харламов назвал причину развода с Кристиной Асмус
Трунь: школьницу, которая пропала с гавайской укулеле, нашли в Екатеринбурге
Владимир Путин наградил свердловских врачей за борьбу с коронавирусом
«Мы – не каратели»: активист Румянцев о том, хочет ли он посадить Максима Шибанова из-за толчка в сквере
В Екатеринбурге 24 июня перекроют несколько улиц: список