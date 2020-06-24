В Екатеринбурге неизвестные обстреляли трамвай когда в нем ехали пассажиры

24 Июнь 2020 2020-06-24T11:25:55+03:00

Одна девушка пострадала, но госпитализировать ее не пришлось

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В Екатеринбурге неизвестные обстреляли трамвай, который ехал по центру. Все произошло вечером 23 июня. Стрельба началась когда трамвай остановился на остановке «Протезно-ортопедическое предприятие», расположенной на Луначарского.

Как рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, итогом пальбы стало разбитое стекло и небольшая травма у девушки-пассажирки.

- На месте работала следственно-оперативная группа отдела полиции №11. По факту повреждения стекла трамвая сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой устанавливается характер повреждения. У одной из пассажирок медики зафиксировали ссадину шеи, госпитализация ей не понадобилась, - уточнили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU