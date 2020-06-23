«Слов нет, много злости»: бывшую «Мисс Екатеринбург» оштрафовали за нарушение самоизоляции

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:16:03+03:00

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«Мисс Екатеринбург 2006» Дарья Онегина, в девичестве Дементьева, получила штраф за нарушение самоизоляции. Сейчас девушка живет в Москве и работает телеведущей. Недавно Дарья переболела коронавирусом и все время соблюдала карантин дома. За этим следило специальное приложение «Социальный мониторинг». Но как только она выздоровела и изоляция закончилась, ей пришло сообщение о штрафе в 4 тысячи рублей.

- Друзья, кто имеет опыт обжалования этой радости — напишите, пожалуйста. Слов нет, много злости, инструкций внятных в интернете и на правительственных сайтах не нашла. Выписано постановление за 28 мая — при том, что больничный был закрыт 24 мая, - раздосадовалась Дарья на странице в Facebook.

Фото: Istagram Дарьи Онегиной

Напомним, Дарья Онегина завоевала титул «Мисс Екатеринбург» в 2006 году. Сама девушка родом из небольшого уральского города Алапаевск. До сих пор у нее там живут родные и она иногда приезжает на малую родину. В 2018 году свердловчанка стала ведущей телеканала Рен ТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU