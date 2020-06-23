2020-06-23T15:35:08+03:00
Общество

«Уже хохочем, понимая, что это развод»: жена олимпийского чемпиона Алыпова о мошеннике, представившемся прокурором

По словам Яны Алыповой, незнакомец по телефону обманом попытался заставить сотрудников ее салона красоты оплатить ему четыре букета цветов
Данил СВЕЧКОВ
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Человек, представившийся курьером, просил заплатить салон красоты 12 600 рублей за четыре букета цветов.Человек, представившийся курьером, просил заплатить салон красоты 12 600 рублей за четыре букета цветов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Супруга олимпийского чемпиона Ивана Алыпова едва не стала жертвой мошенников. О том, как сотрудников ее салона красоты едва не обманули, она рассказала на своей странице в Instagram.

«Сегодня звонит мужчина моему управляющему салона, представляется 1-ым прокурором города (Макаров Алексеи Геннадьевич) и говорит, что из Москвы приехал Роспотребнадзор с проверкой и сегодня они будут у нас в салоне. Срочно подготовьте все документы, - написала Яна Алыпова. - Управляющая звонит мне, в темпе готовит все документы. Через 10 минут перезванивает «прокурор» вновь и говорит, что проверка будет формальнои , он обо всем договорился, только подпишем акты, а в замен с нас 4 букета цветов. Закажет курьеру сам, а мы должны оплатить. Якобы у них какои -то праздник. Мы уже хохочем, понимая, что это развод»

Как отмечает супруга олимпийского чемпиона, позже им перезвонил человек, представившийся курьером и попросил перевести ему на карточку 12 600 рублей за букеты цветов, а когда ему предложили оплатить их наличными, сказал, что из-за коронавируса он работает только по безналичному расчету. К слову, в полицию после случившегося сотрудники салона не обращались, уточняют в УМВД России по Екатеринбургу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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