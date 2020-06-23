2020-06-23T14:55:03+03:00
Общество

Кто такой «предпенсионер»: разъясняет прокуратура

С целью обеспечения проводимой пенсионной реформы введены предпенсионные льготы, право на которое у лиц будет возникать за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода
Олег ГАЛИМОВ
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Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга разъясняет: предпенсионер – это новый статус для граждан России. С октября 2018 года в России начинается постепенное повышение общеустановленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению.

Внесенные изменения будут происходить поэтапно в течение установленного переходного периода до 2028 года. С целью обеспечения проводимой пенсионной реформы введены предпенсионные льготы, право на которое у лиц будет возникать за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода, то есть начиная с 51 года для женщин и 56 лет для мужчин.

С 2019 года и далее правом на льготы пользуются женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше.

- Благодаря сведениям Пенсионного фонда самому предпенсионеру не надо будет получать документ, подтверждающий право на льготы, – достаточно подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу, где уже будет вся необходимая информация, - отмечают в прокуратуре.

Предпенсионеры имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка для прохождении диспансеризации.

Для безработных граждан предпенсионного возраста также предусмотрены определенные гарантии, в том числе им увеличен период выплаты пособия по безработице. При занятости менее 26 недель до начала безработицы пособие по безработице начисляется в размере минимальной величины, установленной для граждан предпенсионного возраста. Назначенное пособие по безработице увеличивается на районный коэффициент, если он действует в регионе.

Предусмотрены и налоговые льготы, например, право на льготы по земельному налогу и налогу на имущество. Так, налоговая база по земельному налогу может быть уменьшена на величину кадастровой стоимости 600 «квадратов» площади одного земельного участка, находящегося в собственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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