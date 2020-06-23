2020-06-23T14:17:18+03:00
Общество

На СвЖД восстанавливают еще два поезда в сообщении с Черноморским побережьем

С 30 июня в расписание вернется поезд №233/234 Екатеринбург – Имеретинский Курорт, с 1 июля – поезд №289/290 Екатеринбург – Анапа
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Фото: «РЖД»Фото: «РЖД»
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На Урале восстанавливают еще два поезда в сообщении с Черноморским побережьем России. С 30 июня в расписание вернется поезд №233/234 Екатеринбург – Имеретинский Курорт, с 1 июля – поезд №289/290 Екатеринбург – Анапа. Напомним, ранее Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») восстановил курсирование «южных» поездов №345/346 НижневартовскАдлер и №522/521 Приобье – Новороссийск.

В целом ОАО «РЖД» отмечает, что спрос на поездки в поездах дальнего следования вырос вдвое по сравнению с маем. В мае холдинг возобновил глубину продаж проездных документов в 90 суток, что позволило пассажирам планировать путешествия летом и покупать билеты заблаговременно. В конце мая на сети железных дорог пассажиры оформляли в среднем около 100 тысяч билетов в сутки. На сегодня количество реализуемых проездных документов выросло вдвое – до 200 тысяч в сутки. Это связано с постепенным снятием ограничений, установленных субъектами РФ в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, и стартом российского туристического сезона.

Учитывая быстрые темпы восстановления спроса пассажиров на покупку билетов, холдинг «РЖД» принял решение о возобновлении движения еще ряда поездов.

В ближайшее время в расписании будут восстановлены более 70 поездов дальнего следования, включая 12 поездов «Сапсан» и 59 поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»). Из них 36 поездов назначены на южные направления, они будут доставлять россиян к курортам Черноморского побережья и Северного Кавказа. Многие поезда увеличат периодичность курсирования.

Приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.

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В поездах дальнего следования принимаются все меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров в период пандемии. В соответствии с рекомендациями санитарных врачей, вагоны проходят тщательную дезинфекцию в депо. В пути следования поездная бригада осуществляет уборку вагона не менее 4 раз в сутки с применением дезинфицирующих средств. Обеззараживание воздуха происходит за счет ультрафиолетовых ламп, установленных под крышей вагона. Они абсолютно безопасны для пассажиров и скрыты от их глаз. Все постельные принадлежности, включая матрасы и подушки, проходят специальную дезинфекцию. Во всех поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных инфракрасных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров в пути следования (не менее 2 раз в сутки). Обратившись к проводнику, пассажиры могут приобрести индивидуальные средства защиты: маски, перчатки и санитайзеры.

Если кто-то из пассажиров в пути почувствует недомогание или у него будет повышена температура тела, на ближайшей станции к нему пригласят медицинских работников. До прибытия врачей поездная бригада будет соблюдать все меры предосторожности согласно установленному регламенту.

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