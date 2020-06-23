2020-06-23T14:11:52+03:00
Общество

В Екатеринбурге на полтора месяца перекроют улицу Шаумяна

На участке будут перекладывать ливневую канализацию
Мария Трапезникова
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Фото: Яндекс.ПанорамыФото: Яндекс.Панорамы
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В Екатеринбурге на полтора месяца закрывают движение по улице Шаумяна: от Автономных республик до Хасановской. Ограничения продлятся с 15 июля по 30 августа и связаны с перекладкой ливневой канализации.

- На время проведения строительных работ движение транспорта будет направлено по улицам Фурманова, Московской, Амундсена и Волгоградской, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Местных жителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обращать внимание на новые знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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