В Екатеринбурге на полтора месяца перекроют улицу Шаумяна
В Екатеринбурге на полтора месяца закрывают движение по улице Шаумяна: от Автономных республик до Хасановской. Ограничения продлятся с 15 июля по 30 августа и связаны с перекладкой ливневой канализации.
- На время проведения строительных работ движение транспорта будет направлено по улицам Фурманова, Московской, Амундсена и Волгоградской, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Фото: Яндекс.Карты
Местных жителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обращать внимание на новые знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU