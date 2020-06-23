Глава Екатеринбурга потратит 600 миллионов, чтобы избавить жителей Химмаша от вони

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:33:00+03:00

На неприятные запахи от очистных сооружений горожане жалуется уже не первый год Фото: Алексей БУЛАТОВ

На неприятные запахи от очистных сооружений горожане жалуется уже не первый год

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Жители Химмаша в Екатеринбурге уже не первый год жалуются на вонь от очистных сооружений на Южной аэрационной станции. Но вот уже на протяжении порядка 10 лет ситуация не меняется.

Изначально местным жителям пообещали избавить от неприятного запаха уже в этом году, но планы поменялись. Дело в том, что детали оборудования, которые ранее купили за миллиард рублей, не подходили по размеру. Сегодня во время заседания Гордумы глава Екатеринбурга Александр Высокинский немного прояснил ситуацию:

- Полная реконструкция станции обойдется в 6-7 миллиардов рублей. В инвестпрограмме у «Водоканала» сегодня таких денег нет, потому что мы расходуем средства на подготовку и развитие объектов Универсиады, - объяснил мэр. – Задача, которму мы ставим для себя, - в следующем году закончить мероприятия по минимальному объему работ, чтобы устранить запах.

По словам главы города, все эти работы обойдутся в 600 миллионов рублей и будут выполнены в конце 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU