2020-06-23T10:03:37+03:00
Общество

«Уральские авиалинии» переоборудовали грузовые самолеты обратно в пассажирские

Три борта уже прошли обратную модификацию
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"
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С постепенным снятием режима самоизоляции и началом туристического сезона авиакомпания «Уральские авиалинии» переоборудовали свои грузовые борта обратно в пассажирские. Чтобы вернуть самолету прежний вид, специалистам требуется от двух до трех суток – все зависит от модификации и возраста борта.

- Например, работа, которая ведется сейчас по переоборудованию Airbus А321neo, занимает трое суток из-за необходимости монтажа подводящих кабелей USB-портов, - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний». – Уже три самолета прошли обратную модификацию, остальные ждут своей очереди в Кольцово и Жуковском.

Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"

Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"

Напомним, что на время пандемии, когда пассажиропоток сильно снизился, авиакомпания переоборудовала под грузовые 12 из 48 своих самолетов. На них доставляли гуманитарный груз из-за рубежа по России и в Европу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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