2020-06-22T18:41:45+03:00
Общество

Стало известно, почему сотрудников НТЗМК переводят на трехдневную рабочую неделю

Предприятие посетил Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев
Алина СУРИНА
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Рабочим пообещали, что постараются восстановить график к августуРабочим пообещали, что постараются восстановить график к августуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Стало известно, почему сотрудников Нижнетагильского завода металлических конструкций (НТЗМК) переводят на трехдневную рабочую неделю. Причину назвал управляющий директор предприятия Виталий Парфенов главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву. Мэр посетил НТЗМК после обращения сотрудников, жалующихся на изменение графика. Руководство сообщило работникам о том, что с июля они будут переведены на трехдневную рабочую неделю.

Виталий Парфенов рассказал мэру, что такие изменения в работе связаны с недостаточной загруженностью предприятия. Из-за ограничительных мер, введенных из-за коронавирусной инфекции, руководство НТЗМК не смогло получить два крупных заказа — изготовление металлоконструкций для автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд и Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге. Владислав Пинаев на это высказал свое недовольство пассивной позицией руководства НТЗМК, из-за которой предприятие попало в сложную финансовую ситуацию.

- В строительстве моста участвуют и НТМК, и другие предприятия города. МУП «Тагилдорстрой», например, оставил по данному контракту 1 миллиард 80 миллионов в Нижнем Тагиле, потому что добился, чтобы дороги к путепроводу делали местные специалисты. Почему руководство НТЗМК не смогло договориться с генеральным подрядчиком – это большой вопрос, - высказался глава города.

Виталий Парфенов признал, что не просчитал коммерческие риски при формировании заказов. После чего Владислав Пинаев потребовал предпринять все возможные меры. Руководство завода пообещало постараться сдвинуть сроки выполнения существующих заказов на более ранние, чтобы обеспечить полноценную загрузку.

- Этот трехдневный режим работы никому не нужен. Я думаю, что в ближайший месяц мы сможем договориться с нашими заказчиками и с августа будем работать в обычном режиме. Катастрофы я не вижу, - сказал руководитель НТЗМК. - Мы как были добросовестным работодателем, так им и останемся. Мы платили заработную плату вовремя, так и будем. Несмотря на то, что сейчас есть проблемы с заказами, мы никого не сокращаем и не увольняем.

Владислав Пинаев будет лично следить за развитием ситуации. Кроме того отслеживать работу завода будет прокуратура. Глава Нижнего Тагила также сообщил, что в ближайшее время он будет содействовать встрече руководителей генерального подрядчика на строительстве моста через городской пруд и НТЗМК. Встреча сторон нужна для продолжения диалога о возможном участии заводчан в осуществлении проекта. Также мэр обсудит с членами правительства области другие варианты загрузки мощностей завода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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