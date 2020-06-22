2020-06-22T17:03:52+03:00
Общество

В Екатеринбурге отремонтируют водонапорную башню-памятник на Московской горке

Сейчас в ней находится спортивная школа
Алина СУРИНА
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В здании сейчас находится школа скалолазания и альпинизмаВ здании сейчас находится школа скалолазания и альпинизмаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге отремонтируют водонапорную башню на Московской горке. Ремонт одобрили архитекторы. Специалисты, обследовав здание на Московской, 28 б, признали его ограниченно работоспособным. Соответствующий акт опубликован на сайте областного управления по Госохране зданий-памятников. Обследовав здание, специалисты обнаружили многочисленные трещины, отслоение штукатурного слоя, повсеместную коррозию кровельного покрытия, а также разрушение ступенчатых фронтонов и балюстрады.

План восстановления водонапорной башни, где сейчас находится детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва горных видов спорта уже готов. Ремонтные работы планируют провести этим летом.

Восстановление водонапорной башни предполагает замену покрытия кровли, реставрацию фасадов, переустройство крыльца входной группы, замену оконных проемов и ремонт дорожного покрытия рядом с объектом культурного наследия. Работы обойдутся в 1,65 миллионов рублей.

Отметим, что башня является памятником истории и культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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