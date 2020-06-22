2020-06-22T14:51:50+03:00
Происшествия

Мошенники украли у екатеринбурженки с карты 900 тысяч

Звонившие представились сотрудниками службы безопасности банка и полиции
Мария Трапезникова
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Звонившие представились сотрудниками службы безопасности банка и полицииЗвонившие представились сотрудниками службы безопасности банка и полицииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне, 21 июня, в полицию Екатеринбурга с заявлением обратилась 29-летняя девушка, которая рассказала, что с ее карты украли 900 тысяч рублей. Днем раньше ей с московского номера позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка по имени Кристина Игоревна.

Она убеждала девушку, что с ее карты пытаются снять деньги, и необходимо перевести средства на безопасные (резервные) счета. Потерпевшая ответила, что хочет заблокировать счет, тогда лжеработница сообщила, что данная операция невозможна, поскольку сначала необходимо пресечь попытку мошенников снять деньги.

- Заявительница изначально поступила верно и положила трубку, проверила свой счет и убедилась, что никаких операций не совершено, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Но она не позвонила в банк и не убедилась в том, что ей звонили мошенники.

Через некоторое время ей снова позвонили – мужчина представила подполковником полиции Артемом Борисовичем и сказал, что девушка противодействует расследованию уголовного дела в отношении мошенников. И если она не выполнит все указания сотрудницы банка, то сама станет фигурантом дела. После этого он повесил трубку, и девушке вновь позвонила Кристина Игоревна.

Она убедила девушку дойти до ближайшего банкомата и перевести 150 тысяч на резервный счет. Звонившая объяснила, что теперь осталось отменить те операции, которые пытались провести мошенники. Для этого она будет направлять СМС-сообщения с кодами, а девушке нужно будет их ей просто продиктовать. Что девушка и сделала, потеряв при этом 900 тысяч. Сейчас по факту расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Сотрудники полиции устанавливают личности звонивших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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