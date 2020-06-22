Снимите наушники: в Екатеринбурге перед «зебрами» на асфальте нарисовали белых человечков

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:14:11+03:00

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Сегодня днем, 22 июня, сотрудники ГИБДД по Екатеринбургу провели необычную акцию: вблизи «зебр» около ЦПКиО имени Маяковского они нанесли специальную разметку для пешеходов. С помощью трафаретов и краски они нарисовали на асфальте предупредительные надписи: «Снимите наушники», «Возьмите за руку ребенка» и «Убедитесь в безопасности перехода».

- С наступлением школьных каникул и летнего времени года на дорогах появляется все больше пешеходов. По мнению организаторов мероприятия, эти «напоминалки» заставят их задуматься о безопасном переходе проезжей части, тем более, что увлеченные своими гаджетами, пешеходы чаще смотрят вниз, а не по сторонам, - объяснили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

первые надписи появились рядом с ЦПКиОФото: Алексей БУЛАТОВ

Такие надписи призывают и взрослых, и детей неукоснительно соблюдать ПДД. Кроме парка Маяковского такие разметки уже в ближайшее время будут нанесены вблизи парков, скверов и аллей, а еще около образовательных учреждений – в преддверии нового учебного года.

Надписи нанесли сотрудники ГИБДД

Точно такие же надписи планируется нанести рядом с образовательными учреждениями, парками, аллеями и скверамиФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU