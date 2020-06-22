2020-06-22T13:09:23+03:00
Общество

ЦГБ №24 в Екатеринбурге подарили машину для перевозки заболевших COVID-19

На ней будут развозить пациентов с легкой и бессимптомной формой
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба СОСППФото: пресс-служба СОСПП
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ЦГБ №24 в Екатеринбурге свердловские промышленники подарили автомобиль «Соболь» для перевозки заболевших коронавирусом. С просьбой в СОСПП обратилось руководство больницы. В этой «карете» будут перевозить пациентов с легкой и бессимптомной формой.

- Такие пациенты являются переносчиками заболевания, и нуждаются в проведении различных диагностических исследований, в том числе компьютерной томографии, нуждаются также в перемещении между лечебными учреждениями или, после подтверждения диагноза, в транспортировке домой для амбулаторного лечения, - объяснил главврач ГКБ №24 Алексей Малинкин.

Фото: пресс-служба СОСПП

Фото: пресс-служба СОСПП

Автомобиль «Соболь» сможет комфортно разместить в салоне до семи человек. Напомним, что чуть раньше помощь от промышленников получили медики, санврачи и полицейские из Екатеринбурга, Асбеста, Березовского, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила и других городов. Деньги были выделены со спецсчета, который сформировал Президиум СОСПП еще в начале пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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