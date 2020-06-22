2020-06-22T11:49:22+03:00
Происшествия

Протащил под колесами 100 метров: в Нижнем Тагиле грузовик переехал мужчину, который шел на работу

Сам водитель этого даже не заметил
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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Вечером 20 июня, около 21:50, в Нижнем Тагиле произошло смертельное ДПТ с участием грузовика «Ман» и пешехода. Машина выезжала со двора и сбила мужчину, который переходил дорогу. Удар был настолько сильный, что пешеход скончался на месте аварии, еще до приезда скорой. На место выехали инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа – они осмотрели грузовик, а также установили личности водителя и пешехода.

- При осмотре места происшествия сотрудники полиции обратили внимание на то, что ТС, под колесами которого находился человек, проехало с ним по проезжей части порядка 100 метров, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Сам водитель грузовика рассказал полицейским, что о том, что совершил ДТП, он узнал из телефонного звонка сотрудников ГИБДД. Объяснить он ничего не смог, так как даже не понял, что произошло. Выезжая с территории, приближающегося человека он не видел. Права он получил 12 лет назад и ранее всего раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Погибшим оказался мужчина 39 лет, который жил в Нижнем Тагиле. Во время ДТП он шел на работу, которая расположена через дорогу от места аварии.

Госавтоинспекция еще раз напоминает, что при выезде на дорогу с прилегающей территории, которая изначально является второстепенной дорогой, нужно вести себя соответственно: уступить дорогу всем участникам движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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