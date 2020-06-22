2020-06-22T11:02:43+03:00
Общество

120 свердловчан во время пандемии стали опекунами инвалидов, пенсионеров и детей-сирот

Волонтерами становятся соцработники и просто неравнодушные люди
Мария Трапезникова
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120 свердловчан во время пандемии стали опекунами инвалидов, пенсионеров и детей-сирот120 свердловчан во время пандемии стали опекунами инвалидов, пенсионеров и детей-сиротФото: Алексей БУЛАТОВ
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123 жителя Свердловской области в разгар пандемии коронавируса, в апреле и мае, взяли под опеку или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот, а также детей, которые остались без опеки родителей. Об этом рассказали в региональном отделении Пенсионного фонда России.

- Чаще всего опекунами становились сотрудники социально ориентированных организаций, соцработники и просто неравнодушные люди, взявшие на себя заботу о тех, кто во время коронавируса в силу разных причин остался без помощи и поддержки, - рассказала заместитель управляющего региональным отделением Пенсионного фонда России Ольга Шубина.

По ее словам, на сегодняшний день под опекой находятся порядка 200 человек. Чтобы поддержать инициативу волонтеров, согласно постановлению Правительства РФ, в месяц выделяется 12 130 рублей на каждого человека, который находится под опекой. Отделение уже выплатило почти 2,4 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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