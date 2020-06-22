Россияне оценили размер компенсации морального вреда

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:52:31+03:00

Суммы, которые требуют пострадавшие в судах, чаще всего варьируются от 100 до 300 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чаще всего пострадавшая сторона требует суммы от 100 до 300 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Совете Федерации провели опрос по поводу того, насколько справедливыми россияне считают компенсационные выплаты за причиненный моральный вред. Всего было опрошено по 14 ситуациям 3 тысячи респондентов, две трети из которых никогда не принимали участия в судебных процессах с требованиями возмещения морального вреда. А больше половины участников опроса не имеют юридического образования, а значит, могут непредвзято оценить ситуацию.

В анкете для опроса описаны 14 ситуаций, по каждой из которых респондентам предложили назвать справедливую сумму компенсации за причинение морального вреда, как с позиции пострадавшей стороны, так и точки зрения виновника ситуации, пишет NEWS.ru.

Средняя выплата с точки зрения пострадавшей стороны по итогам опроса составила 1 774 000 рублей, а с позиции виновной стороны – всего 550 тысяч рублей.

На практике суммы, которые пострадавшая сторона пытается взыскать в качестве морального вреда с обидчика, составляют от 100 до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU