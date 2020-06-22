Россияне оценили размер компенсации морального вреда
В Совете Федерации провели опрос по поводу того, насколько справедливыми россияне считают компенсационные выплаты за причиненный моральный вред. Всего было опрошено по 14 ситуациям 3 тысячи респондентов, две трети из которых никогда не принимали участия в судебных процессах с требованиями возмещения морального вреда. А больше половины участников опроса не имеют юридического образования, а значит, могут непредвзято оценить ситуацию.
В анкете для опроса описаны 14 ситуаций, по каждой из которых респондентам предложили назвать справедливую сумму компенсации за причинение морального вреда, как с позиции пострадавшей стороны, так и точки зрения виновника ситуации, пишет NEWS.ru.
Средняя выплата с точки зрения пострадавшей стороны по итогам опроса составила 1 774 000 рублей, а с позиции виновной стороны – всего 550 тысяч рублей.
На практике суммы, которые пострадавшая сторона пытается взыскать в качестве морального вреда с обидчика, составляют от 100 до 300 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU