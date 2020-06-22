Вокзал Екатеринбурга украсили портретами ветеранов ВОВ

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:50:09+03:00

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Вокзал Екатеринбурга украсили 500 фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны. Изменения произошли в рамках акции «Вокзал памяти».

- Мы напечатали баннеры с портретами фронтовиков, ушедших на вои ну с нашего вокзала. Всего будет 12 полотен площадью 350 квадратных метров. Мы разместили на них 500 фотографии . Таких масштабных изменении внешнего вида здания свердловчане никогда не видели за всю историю вокзала, - рассказывают организаторы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/786282" frameborder="0"></iframe> Акция "Вокзал памяти" в Екатеринбурге.Видео: instagram.com/vokzalpamyati/

Напомним, что 24 июня в Екатеринбурге пройдет парад Победы. Он будет доступен для зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU