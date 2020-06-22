Вокзал Екатеринбурга украсили портретами ветеранов ВОВ
Вокзал Екатеринбурга украсили 500 фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны. Изменения произошли в рамках акции «Вокзал памяти».
- Мы напечатали баннеры с портретами фронтовиков, ушедших на вои ну с нашего вокзала. Всего будет 12 полотен площадью 350 квадратных метров. Мы разместили на них 500 фотографии . Таких масштабных изменении внешнего вида здания свердловчане никогда не видели за всю историю вокзала, - рассказывают организаторы.
Акция "Вокзал памяти" в Екатеринбурге.Видео: instagram.com/vokzalpamyati/
Напомним, что 24 июня в Екатеринбурге пройдет парад Победы. Он будет доступен для зрителей.
ИСТОЧНИК KP.RU