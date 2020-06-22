Уральский депутат пожаловался на запах гнили на плотине под Нижним Тагилом
Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин решил лично проинспектировать Авроринскую плотину возле поселка Черноисточинский. Местные жители неоднократно жаловались на неприятный запах и слишком низкий уровень воды в пруду. Оказалось, их опасения были не напрасны.
- Начал свою поездку с главной, отремонтированной плотины. Она действительно закрыта, хотя небольшой ручей из пруда вытекает. Видимо все-таки не все бреши закрыты. Но утечка крайне незначительна, - написал депутат на своих страницах в соцсетях. – Ниже по течению осмотрел Авроринскую плотину. Вода в прудке перед ней застойная. Уже появился запах гнили.
Фото: Алексей Балыбердин во "ВКонтакте"
По словам Алексея Балыбердина, Авроринская плотина тоже закрыта, хотя и в ней есть щели, через которые вытекает вода. После этого депутат отправился выше по течению, к рекам Канава и Чауш, и заметил, что они очень сильно обмелели и заросли, а берега усыпаны мусором.
- Пообщался с рыбаками на Канаве. Говорят, что воды с каждым годом все меньше и меньше. Предполагают, что верховья рек запрудили бобры, - написал депутат. – Это проверить трудно, так как туда можно добраться только пешком и с соответствующим снаряжением.
Фото: Алексей Балыбердин во "ВКонтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU