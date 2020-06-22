Уральский депутат пожаловался на запах гнили на плотине под Нижним Тагилом

22 Июнь 2020 2020-06-22T06:59:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин решил лично проинспектировать Авроринскую плотину возле поселка Черноисточинский. Местные жители неоднократно жаловались на неприятный запах и слишком низкий уровень воды в пруду. Оказалось, их опасения были не напрасны.

- Начал свою поездку с главной, отремонтированной плотины. Она действительно закрыта, хотя небольшой ручей из пруда вытекает. Видимо все-таки не все бреши закрыты. Но утечка крайне незначительна, - написал депутат на своих страницах в соцсетях. – Ниже по течению осмотрел Авроринскую плотину. Вода в прудке перед ней застойная. Уже появился запах гнили.

Фото: Алексей Балыбердин во "ВКонтакте"

По словам Алексея Балыбердина, Авроринская плотина тоже закрыта, хотя и в ней есть щели, через которые вытекает вода. После этого депутат отправился выше по течению, к рекам Канава и Чауш, и заметил, что они очень сильно обмелели и заросли, а берега усыпаны мусором.

- Пообщался с рыбаками на Канаве. Говорят, что воды с каждым годом все меньше и меньше. Предполагают, что верховья рек запрудили бобры, - написал депутат. – Это проверить трудно, так как туда можно добраться только пешком и с соответствующим снаряжением.

Фото: Алексей Балыбердин во "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU