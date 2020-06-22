Будут разгонять торговцев-нелегалов: Евгений Куйвашев поручил устроить рейды на «Таганском ряду»

22 Июнь 2020 2020-06-22T06:13:33+03:00

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает вести свой блог в Instagram, где публикует ответы на самые волнующие уральцев вопросы. На этот раз подписчики пожаловались главе региона на уличных торговцев у рынка «Таганский ряд», в районе дома на Минометчиков, 26.

«Нам не проехать, машины ставят на тротуары, за домом организовали туалеты. Сплошная антисанитария», - пожаловались подписчики.

- К сожалению, не первый раз читаю подобные отзывы от жителей домов на Минометчиков. Обсуждали этот вопрос и с полицией, и с городскими властями, - ответил Евгений Куйвашев. – Нужно сказать, что весь период пандемии правоохранительные органы там активно работают, за все время на этом участке было составлено около 770 протоколов за нарушение указа о режиме повышенной готовности, и еще больше 100 – за нарушение правил торговли.

В связи с этим губернатор поручил своему заместителю Азату Равкатовичу Салихову проработать с начальником городской полиции вопрос организации постоянного наблюдения за местом, где собираются торговцы-нелегалы.

ИСТОЧНИК KP.RU