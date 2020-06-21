2020-06-21T17:56:47+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге байкер и его 17-летняя пассажирка пострадали в аварии

Мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем на улице Селькоровская
Юлия СТАЛИНА
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Фото: предоставлено ГИБДД Екатеринбурга.Фото: предоставлено ГИБДД Екатеринбурга.
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Авария с участием мотоциклиста случилась в Екатеринбурге в воскресенье, 21 июня. На улице Селькоровской столкнулись «Шевроле Клан» и «Ямаха». Двое человек пострадали.

- В результате ДТП пострадал 31-летний мужчина-водитель и 17-летняя пассажирка мотоцикла «Ямаха», которые с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения города Екатеринбурга, - заявили в ГИБДД города.

23-летний водитель иномарки позже пояснил полиции, что он притормозил при повороте, чтобы пропустить встречную машину. Но другие автомобили ехали далеко и тот решил завершить маневр. В этот момент резко появился байкер.

- Также, известно, что мотоциклом «Ямаха» управлял 31-летний мужчина, имеющий стаж управления мототранспортными средствами 3 года, в момент ДТП водитель и пассажир находились в мотошлемах, - добавили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Помимо людей в аварии пострадали оба транспортных средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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