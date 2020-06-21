«Это не в наших полномочиях»: мэрия Екатеринбурга сообщила о мошенниках, которые бесплатно раздают продукты

21 Июнь 2020 2020-06-21T17:47:59+03:00

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Мэрия Екатеринбурга предупредила о мошенниках, которые рассылают фейковые сообщения о бесплатной раздаче продуктов. Делает это якобы администрация города. Сообщения рассылают в мессенджерах с фотографией пайка.

- Это не входит в полномочия органов местного самоуправления, - заявили в администрации города Екатеринбурга. - Информация, рассылаемая в мессенджерах с фотографией ниже, не соответствует действительности.

Там же отметили, что мэрия города уже попросила разобраться в этом правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU