2020-06-21T17:47:59+03:00
Общество

«Это не в наших полномочиях»: мэрия Екатеринбурга сообщила о мошенниках, которые бесплатно раздают продукты

В мессенджерах появилась информация о бесплатной раздаче пайков
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Вот такие фото шлют жителям Екатеринбурга. Фото: предоставлено администрацией Екатеринбурга.Вот такие фото шлют жителям Екатеринбурга. Фото: предоставлено администрацией Екатеринбурга.
Изменить размер текста:

Мэрия Екатеринбурга предупредила о мошенниках, которые рассылают фейковые сообщения о бесплатной раздаче продуктов. Делает это якобы администрация города. Сообщения рассылают в мессенджерах с фотографией пайка.

- Это не входит в полномочия органов местного самоуправления, - заявили в администрации города Екатеринбурга. - Информация, рассылаемая в мессенджерах с фотографией ниже, не соответствует действительности.

Там же отметили, что мэрия города уже попросила разобраться в этом правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24