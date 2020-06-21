2020-06-21T10:37:29+03:00
Общество

«Готовы всегда помочь без причин»: заключенные уральской колонии сочинили для врачей песню

Накануне медики отпраздновали свой профессиональный праздник
Юлия СТАЛИНА
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Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской областиФото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
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Ко Дню медицинского работника заключенные уральской колонии написали песню для врачей. Осужденные ИК-10 сочинили стихи и музыку в знак благодарности медикам, которые работают в Лечебной исправительной колонии. На композицию даже сняли клип.

- Но если даже придет беда, есть те, кто готовы всегда помочь без особых причин. Эти люди давали клятву наше здоровье беречь – это врачи, - поется в песне.

Клип выложили на официальном канале ГУФСИН по Свердловской области в Youtube.

Напомним, в субботу, 20 июня отмечали День медицинского работника. Президент Владимир Путин поздравил врачей и вышел с ними по видео связи. Также в Екатеринбурге прошел первый футбольный матч спустя два месяца после начала карантина. В знак благодарности медикам болельщики стояли на трибунах с плакатами «Спасибо врачам».

Осужденные уральской колонии поздравили медиков песней собственного сочинения.Видео: предоставлено пресс-службой ГУФСИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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