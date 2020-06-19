2020-06-19T17:53:06+03:00
Происшествия

Влетел в забор и перевернулся: на Урале погиб водитель Lada Kalina

ГИБДД пока не знает, был ли мужчина трезв
Евгений СТОЯНОВ
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От удара легковушка перевернулась. Фото: УГИБДД по Свердловской областиОт удара легковушка перевернулась. Фото: УГИБДД по Свердловской области
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В Сухом Логу произошло ДТП, где погиб водитель. Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, трагедия произошла в ночь с 18 на 19 июня. 29-летний мужчина на Lada Kalina по какой-то причине вылетел с дороги и врезался в забор. От удара легковушка перевернулась, а ее водитель погиб на месте.

— Назначена проверка и необходимые экспертизы. Предстоит выяснить, был ли в крови погибшего водителя алкоголь. Сотрудники полиции устанавливают и собственника частного дома, забор которого оказался поврежден в результате аварии, — уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скорость и обязательно пользоваться ремнями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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