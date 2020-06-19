2020-06-19T16:00:04+03:00
Общество

Комфортнее и безопаснее: в Екатеринбурге начали ездить обновленные составы метро

За счет модернизации вагонов удастся существенно сэкономить
Евгений СТОЯНОВ
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Обновленные вагоны уже вышли на линию. Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской думыОбновленные вагоны уже вышли на линию. Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской думы
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В Екатеринбурге на линию вышли два обновленных состава метро. Они были запущены в работу после модернизации. Обновленные составы стали комфортнее и безопаснее. Теперь видеофиксация захватывает практически вагон. А еще внутри используется новая система пожаротушения, уточнили в пресс-службе екатеринбургской гордумы.

Срок службы одного подвижного состава в метрополитене – 31 год, но за счет модернизации время их работы увеличивается на 15 лет.

- За счет модернизации старых вагонов удается сэкономить: такие капитальные ремонты обходятся в 115 млн рублей, это почти на 50% дешевле, чем приобретать новый состав, – рассказал спикер гордумы Игорь Володин, который оказался в числе первых, кто смог прокатиться на обновленном составе.

В данный момент в Екатеринбурге требуется обновить еще 13 составов, уточнил начальник службы подвижного состава Екатеринбургского метрополитена Валерий Бекетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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