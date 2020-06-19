В Екатеринбурге запустили в работу отремонтированные в Питере вагоны метро

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:39:07+03:00

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В Екатеринбурге пустили в работу два состава метро, которые были отремонтированы в Санкт-Петербурге. Срок службы одного вагона – 31 год, а за счет модернизации время увеличится еще на 15 лет. Об этом рассказали в пресс-службе Думы Екатеринбурга.

- Обновленные составы вызывают положительные эмоции: они стали не только комфортнее, но и безопаснее. Практически по всему вагону идет видеофиксация, используется новая система пожаротушения, - рассказал спикер Гордумы Игорь Володин.

Кроме того, по его словам, за счет модернизации старых вагонов удается значительно сэкономить: такие ремонты обходятся в 115 миллионов, а это почти на 50% дешевле, чем покупка нового состава. Напомним, модернизация проходит в рамках инвестиционной программы. Мэрия Екатеринбурга при согласовании с ЕГД выделяет метрополитену субсидии: в 2019 году их размер составил 250 миллионов рублей.

- Всего у нас 13 составов, которые необходимо модернизировать. Девять из них уже обновлены, два сегодня уходят на капремонт в Санкт-Петербург, и останется еще два, - добавил начальник службы подвижного состава Екатеринбургского метрополитена Валерий Бекетов.

ИСТОЧНИК KP.RU