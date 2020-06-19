Дети из Екатеринбурга смогут уехать в лагеря со 2 июля
Свердловская область вышла на плато по числу зараженных COVID-19. Вот уже который день в регионе фиксируется примерно одинаковое число новых заболевших и погибших. С 9 июня губернатор Евгений Куйвашев начал поэтапное снятие ограничений.
Так, например, теперь работать можно непродовольственным магазинам с отдельными входами с улицы и площадью на больше 400 «квадратов». Кроме того, постепенно возобновляются плановые приемы в больницах и вакцинация. Все это, конечно, при строгом соблюдении мер санбезопасности.
А с начала июля в Свердловской области начинается летняя оздоровительная кампания – дети отправятся в загородные лагеря.
- С начала июля начнут работать санатории с медицинской лицензией и детские лагеря. Дети из Екатеринбурга смогут уехать со 2 июля, а из других муниципалитетов – с 1-го, - рассказал вице-губернатор Павел Креков во время брифинга.
Кроме того, смены будут сокращены до двух недель, а сама кампания продлится и в первой неделе сентября. Но, по словам вице-губернатора, учеба начнется как обычно – с 1 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU