В ЖК «Мичуринский» продают необычные квартиры

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:18:11+03:00

Потолки в таких квартирах в два раза выше, чем в «сталинке»

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Квартир, высота потолков которых шесть метров, в Екатеринбурге по пальцам пересчитать. В них света и простора намного больше, чем в обычных квартирах. Поэтому и ценятся они выше.

Сейчас в продаже есть всего две такие квартиры в малоэтажном микрорайоне «Мичуринский», который расположен в одном из самых экологичных районов. Здесь рядом нет шумных магистралей, только лес, озеро и тропа здоровья, что необычно для Екатеринбурга.

Да и планировка квартир – нестандартная: есть лестница и второй этаж. Это пространство, которое буквально парит над полом, идеально подойдет в качестве уютной спальни или рабочего кабинета. А на первом этаже останется место для большой кухни и двух изолированных жилых комнат. Для переезда в квартирах готово все: сделан чистовой ремонт, есть необходимая сантехника, двери, плитка на полу в ванной. Стоимость – от 5,1 млн рублей.

Стоит отметить, что именно «Мичуринский» был признан победителем в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка Свердловской области, среднеэтажные дома (от 3 до 5 этажей)». Отзывы жильцов ЖК «Мичуринский» в сети подтверждают оценку жюри всероссийского конкурса «ТОП ЖК»

В микрорайоне, помимо отличной экологии, есть все для жизни: стадион, где можно заниматься спортом, образовательный центр с детским садом и школой, несколько продуктовых магазинов и предприятий бытовых услуг, тропа здоровья с беседками, парк, где можно гулять с коляской, наземный паркинг.

Более подробно о микрорайоне и условиях покупки квартир можно уточнить по телефону 8(343) 317-09-21.