На Урале экс-полицейские бросили еле живого мужчину в лесу и отделались обязательными работами

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:10:57+03:00

Силовики приехали на вызов, но вместо того, чтобы вызвать скорую, отвезли избитого за город и оставили там

Силовики приехали на вызов, но вместо того, чтобы позвонить в скорую, отвезли избитого за город и оставили там

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В Сысерти под суд отправили трех бывших полицейских, которых обвиняют в халатности: в июле прошлого года они не пришли на помощь местному жителю, у которого были сильные травмы и которого не отвезли в больницу.

- Экс-полицейские получили в тот день от оперативного дежурного информацию и указание о необходимости проверки поступившего сообщения о нахождении в подъезде дома по улице Трактовая мужчины с телесными повреждениями, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прибыв на место, они действительно нашли там мужчину: из-за сильных травм он не мог самостоятельно передвигаться и не ориентировался в окружающей обстановке. Ему нужна была помощь врачей. Но вместо того, чтобы вызвать скорую, они перенесли мужчину в служебную машину, после чего составили ложный протокол о том, что никого в доме на момент приезда полиции не было.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

- После этого они отвезли беспомощного мужчину за город, подальше от посторонних глаз, и оставили там. В полицию они предоставили фальшивые протокол объяснения свидетельницы и рапорт, - добавили в прокуратуре.

Тем же вечером мужчину, которого бросили полицейские, обнаружили местные жители. Они вызвали медиков, и его увезли в больницу. А суд назначил бывшим полицейским 240 часов обязательных работ и заставил выплатить компенсацию морального вреда в размере 120 тысяч рублей.

- По итогам служебной проверки все они были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Отныне дорога в государственные структуры нашей страны для них навсегда закрыта, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU