Медики Ревды получили защитные маски и комбинезоны на полтора миллиона
Ревдинская горбольница получила от свердловских промышленников средства защиты на полтора миллиона рублей. Медикам подарили 20 тысяч масок, 500 респираторов, 500 комбинезонов, а также бахилы и перчатки. За помощью в СОСПП обратился главврач больницы Евгений Овсянников.
- Мы работаем в режиме госпиталя по лечению острых респираторных вирусных инфекций и внебольничной пневмонии с 15 апреля. Госпиталь развернут на 120 коек, - рассказал Овсянников. – На медобслуживании жители городов Западного управленческого округа, частично – и Екатеринбурга.
Фото: Владислав Фирсов
Также помощь от промышленников получила Ревдинская станция скорой помощи – им закупили комплекты защитной одежды. Кроме того, средства защиты были вручены медикам, санврачам и полицейским из Екатеринбурга, Асбеста, Березовского, Каменска-Уральского, Камышлова, Нижнего Тагила и других городов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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