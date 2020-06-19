Медики Ревды получили защитные маски и комбинезоны на полтора миллиона

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:17:02+03:00

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Ревдинская горбольница получила от свердловских промышленников средства защиты на полтора миллиона рублей. Медикам подарили 20 тысяч масок, 500 респираторов, 500 комбинезонов, а также бахилы и перчатки. За помощью в СОСПП обратился главврач больницы Евгений Овсянников.

- Мы работаем в режиме госпиталя по лечению острых респираторных вирусных инфекций и внебольничной пневмонии с 15 апреля. Госпиталь развернут на 120 коек, - рассказал Овсянников. – На медобслуживании жители городов Западного управленческого округа, частично – и Екатеринбурга.

Фото: Владислав Фирсов

Также помощь от промышленников получила Ревдинская станция скорой помощи – им закупили комплекты защитной одежды. Кроме того, средства защиты были вручены медикам, санврачам и полицейским из Екатеринбурга, Асбеста, Березовского, Каменска-Уральского, Камышлова, Нижнего Тагила и других городов.

ИСТОЧНИК KP.RU