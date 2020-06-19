В Екатеринбурге начался суд по делу о прослушке Евгения Ройзмана

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:26:39+03:00

Следующее заседание по этому делу назначено на 5 августа 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

При этом обвиняемым вменяют лишь дачу взятки

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В Екатеринбурге, в Свердловском областном суде, начался процесс над бывшим начальником полиции Первоуральска Олегом Греховым и его заместителем Артемом Письменным. Экс-силовиков обвиняют в получении взятки за передачу персональных данных. Речь идет о прослушке разговоров и геолокации Евгения Ройзмана – бывшего мэра уральской столицы.

Как рассказала «КП» адвокат Грехова Ольга Кезик, экс-градоначальник не проходит по делу в качестве свидетеля или потерпевшего.

- Это нонсенс! Человека обвиняют в получении взятки, но не обвиняют в раскрытии персональных данных. Разве это нормально?! Евгений Ройзман не будет вызываться в суд, он не проходит по делу как потерпевший, - рассказала Ольга Кезик.

Следующее заседание по этому делу назначено на 5 августа 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU