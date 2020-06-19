В Екатеринбурге начался суд по делу о прослушке Евгения Ройзмана
В Екатеринбурге, в Свердловском областном суде, начался процесс над бывшим начальником полиции Первоуральска Олегом Греховым и его заместителем Артемом Письменным. Экс-силовиков обвиняют в получении взятки за передачу персональных данных. Речь идет о прослушке разговоров и геолокации Евгения Ройзмана – бывшего мэра уральской столицы.
Как рассказала «КП» адвокат Грехова Ольга Кезик, экс-градоначальник не проходит по делу в качестве свидетеля или потерпевшего.
- Это нонсенс! Человека обвиняют в получении взятки, но не обвиняют в раскрытии персональных данных. Разве это нормально?! Евгений Ройзман не будет вызываться в суд, он не проходит по делу как потерпевший, - рассказала Ольга Кезик.
Следующее заседание по этому делу назначено на 5 августа 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU