2020-06-19T10:30:41+03:00
Происшествия

На Урале поймали двух юных воришек, стащивших из магазина банкомат

На молодых людей завели уголовное дело
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба региональной РосгвардииФото: пресс-служба региональной Росгвардии
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В Нижнем Тагиле сотрудники Росгвардии вместе с полицейскими поймали двух молодых людей, которых подозревают в хищении платежного терминала. Накануне, 18 июня, в полицию пришло сообщение о том, что возле дома на улице Карла Либкнехта неизвестные волокут большой предмет, который очень похож на банкомат. На место направили наряд группы задержания.

- Росгвардейцы обнаружили платежный терминал и двух молодых людей, схожих по приметам с подозреваемыми. Задержанными оказались юноши 22 и 19 лет, ранее судимые за кражи, - рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии.

Воришек передали прибывшим на место сотрудниками уголовного розыска. Полицейские обнаружили, что в магазине, который находится рядом, были сильно повреждены входные двери. Молодые люди полностью признались в содеянном, на них завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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