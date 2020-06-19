В Екатеринбурге ищут водителя, который сбил восьмилетнюю девочку и уехал
Накануне вечером, 18 июня, в Екатеринбурге на улице Самолетная произошло серьезное ДТП, в котором пострадала маленькая девочка. Водитель машины «ВАЗ» на пешеходном переходе сбил ребенка, который переходил дорогу. После этого он с места аварии скрылся.
- В результате восьмилетняя девочка получила ушибы и ссадины и была госпитализирована в ДГКБ №9, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – На месте сотрудниками полиции проведены замеры и составлены процессуальные документы, проведен опрос очевидцев ДТП.
Сейчас полицейские устанавливают личность водителя и просят всех, кто был свидетелем аварии, позвонить в Госавтоинспекцию Екатеринбурга по телефонам: 8 (912) 686-95-55 или 02. Конфиденциальность гарантируется.
ИСТОЧНИК KP.RU