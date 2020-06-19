В Екатеринбурге ищут водителя, который сбил восьмилетнюю девочку и уехал

19 Июнь 2020 2020-06-19T08:19:34+03:00

Ребенка с ушибами и ссадинами направили в ДГКБ №9

Изменить размер текста: A A

Накануне вечером, 18 июня, в Екатеринбурге на улице Самолетная произошло серьезное ДТП, в котором пострадала маленькая девочка. Водитель машины «ВАЗ» на пешеходном переходе сбил ребенка, который переходил дорогу. После этого он с места аварии скрылся.

- В результате восьмилетняя девочка получила ушибы и ссадины и была госпитализирована в ДГКБ №9, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – На месте сотрудниками полиции проведены замеры и составлены процессуальные документы, проведен опрос очевидцев ДТП.

Сейчас полицейские устанавливают личность водителя и просят всех, кто был свидетелем аварии, позвонить в Госавтоинспекцию Екатеринбурга по телефонам: 8 (912) 686-95-55 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU